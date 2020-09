Coronavirus : Israël reconfine pour trois semaines

Israël, qui avait plutôt bien résisté à la première vague de Covid-19 a décidé de se reconfiner dès vendredi 18 septembre. “En fermant ses frontières, dès le début du mois de mars, et en imposant un confinement très strict, Israël avait très bien tenu le choc, mais le déconfinement est sans doute intervenu trop tôt”, analyse Dominique Derda, journaliste France Télévisions en duplex de Jérusalem (Israël).





“Nouvel an juif”



Dans la foulée, les Israéliens ont relâché leurs efforts et, vendredi 18 septembre, “il y a quatre fois plus de personnes contaminées au coronavirus qu’en France et deux fois plus de malades dans les services de réanimation”, détaille le journaliste. Le gouvernement israélien à imposer ce nouveau confinement parce que “nous sommes à la veille nous nouvel an juif et de plusieurs grandes fêtes religieuses importantes”. Traditionnellement, les Israéliens se retrouvent à cette occasion pour de grands repas de famille.