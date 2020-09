Coronavirus : il y a six mois, l'Europe se confinait

En Espagne, les enfants ont enfin repris le chemin de l’école après plus de cinq mois de fermeture. Mais le masque y est obligatoire dès l’âge de six ans, ce qui rassure de nombreux parents dans ce pays durement touché par l’épidémie. "Ils sont tous petits, c’est difficile pour eux de maintenir une distance suffisante", explique cette jeune mère.



Partout en Europe, des mesures de protection de la population

Ambiance très différente en Suède, où le masque n’est pas obligatoire, ni dans les rassemblements ni dans les transports en commun. Malgré cela, es suédois sont de plus en plus nombreux à porter une protection sur le visage, par choix, et jusqu’à dévaliser les stocks de masques dans les pharmacies. Dans tous les pays européens, les gouvernements ont pris des mesures restrictives sur les regroupements. Au Portugal notamment, les policiers sont à la peine pour faire respecter les nouvelles réglementations dans les rues de Lisbonne : plus de vente d’alcool après 20 heures.

