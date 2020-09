Coronavirus : faut-il raccourcir la quatorzaine ?

À Lille (Nord), une bande d’amis s’est réunie pour une petite fête. Plusieurs d’entre eux sont désormais positifs au Covid-19. L’un d’eux, Clovis Olagne, a préféré s’isoler suite à l’épisode, car il présente des symptômes. "On est confinés à 3 positifs et on va peut-être proposer à d’autres amis positifs de se confiner avec nous, pour embêter personne", explique-t-il.

Le casse-tête de la quarantaine

Seulement, le jeune homme ignore combien de temps il doit précisément rester confiné. "Le laboratoire disait qu’il fallait a compter du test rester 8 jours en quarantaine, alors que d’autres services comme l’ARS disaient qu’il fallait rester 14 jours", poursuit Clovis Olagne. De plus en plus de laboratoires contestent les préconisations de l’ARS, estimant que l’essentiel des contaminations se fait "dans les 5 premiers jours", ainsi que l’indique l’infectiologue Benjamin David, de l’hôpital Raymond-Poincaré à Paris.

