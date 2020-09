Coronavirus : en Chine, un test délivre un résultat en moins de 30 minutes

A Pékin (Chine), les patients d’un laboratoire peuvent obtenir les résultats de leur dépistage au coronavirus en un temps record : trente minutes. La machine, appelée Flash 20, qui est utilisée pour analyser les échantillons de salive est présentée comme fiable. "D’après les données de validation des échantillons cliniques, la sensibilité de nos tests avec les tests PCR traditionnels sont cohérentes à plus de 95%", explique Sabrina Li, fondatrice et PDG de Coyote, qui fabrique cet outil.

Une machine coûteuse

Le Flash 20 serait la machine la plus rapide au monde, mais elle a un prix : 38 000 euros. A l’heure actuelle, seulement 500 unités sont produites chaque mois. "Cette machine est utile pour les patients ayant besoin d’une opération chirurgicale par exemple, explique Zhang Yuepeng, directeur technique de Coyote. Cela leur permet d’obtenir le résultat le plus rapidement possible". Coyote espère maintenant conquérir l’Europe et les Etats-Unis.