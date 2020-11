Coronavirus : des effets positifs du couvre-feu commencent à être observés

En France, la seconde vague de Covid fait rage et les chiffres sont toujours à la hausse. Toutefois, on observe une lueur d’espoir, grâce aux effets du couvre-feu, d’après le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 4 novembre.