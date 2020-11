Coronavirus : comment s’organiser dans les lycées ?

Comment concilier études et gestes barrières ? C’est le casse-tête auquel doivent faire face les lycées en France. Les cours continuent dans un lycée à Bordeaux (Gironde), mais tout le quotidien des élèves est chamboulé : obligatoirement masqués, ils doivent immédiatement se rendre en classe et ne pas traîner devant l’établissement en ces temps de confinement. À l’intérieur, les classes sont réduites et les tables disposées de manière à respecter les distanciations physiques.

Plusieurs couacs à signaler

Ces nouvelles restrictions résonnent comme une réponse aux images de la rentrée scolaire lorsque les consignes sanitaires n’étaient pas assez respectées. Il reste encore des efforts à faire, comme à la cantine par exemple où les distanciations ne sont pas toujours appliquées. Les enseignants craignent d’être trop exposés au virus et réclament davantage de recrutements pour être mieux entourés et alléger des classes surchargées. Certains professeurs seront en grève mardi 10 novembre pour faire entendre leurs revendications.

