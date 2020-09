Coronavirus : comment nos voisins européens tentent de freiner l'épidémie

L'Angleterre durcit considérablement ses consignes sanitaires pour éviter une deuxième vague de l'épidémie. "Dans les rues de Londres, la majorité des personnes déambulent sans masque, car il n'est pas obligatoire dans l'espace public. Pourtant, avec 627 morts pour un million d'habitants, les autorités britanniques ont pris des mesures fortes. Dès demain matin, les rassemblements de plus de six personnes seront interdits dans la rue, mais surtout dans la sphère privée", explique Josselin Debraux sur le plateau de France 3.

Reconfinements localisés en Espagne cet été

C'est pareil en Belgique, l'un des pays les plus touchés au monde par le coronavirus avec 868 morts pour un million d'habitants. "Là-bas, on appelle cela une 'bulle sociale'. Chaque foyer ne doit pas être en contact avec plus de cinq mêmes personnes. En Espagne, on fait le choix de reconfiner très localement en Catalogne ou près de Madrid, car l'Espagne compte 637 morts pour un million d'habitants", conclut le journaliste.

