Coronavirus : comment les enseignants se sont adaptés face à la crise

La crise sanitaire n’a pas été de tout repos pour l’Éducation nationale. Avec la fermeture des écoles, les enseignants ont été forcés de trouver d’autres moyens pour éviter un décrochage des élèves. Afin d’assurer une continuité dans l’enseignement, ils ont appris à innover. Ce sont ces démarches qui sont mises en avant dans le magazine We Demain. L’une des journalistes, Armelle Oger, rappelle d’ailleurs que ce suivi pédagogique a été fait alors que "les outils numériques ne sont pas adaptés, les enseignants ne sont pas formés et les élèves non plus".

Un avant et un après Covid dans l’enseignement

Si cette période de confinement a été très dure pour l’enseignement en France, cela a aussi permis à plusieurs professeurs de se remettre en cause. Ils en sont ressortis avec de nouvelles manières d’apprendre aux jeunes, une nouvelle vision de l’instruction. Armelle Oger souligne également l’évolution des relations entre les parents d’élèves et les enseignants, chacun identifiant davantage quel était le rôle de l’autre.

