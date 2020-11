Confinement : pratique sportive, ouverture des commerces, fêtes...Voici ce qui est autorisé et ce qui n'est l'est pas

Les marchés sont-ils toujours ouverts ? Quelle est la jauge maximale pour les obsèques ? Et pour les mariages en mairie ? Pour y voir plus clair sur les règles du confinement, l'Association des maires de France (AMF) a partagé mardi 3 novembre un tableau qui résume ce qu'il est possible de faire ou non.

Le document est téléchargeable sur le site de l'association, et a été mis à jour après la publication du décret du 2 novembre, qui précise notamment la liste des produits autorisés à la vente dans les supermarchés. Les établissements fermés (bars, cinémas, restaurants...) ainsi et les activités interdites (pratique d'un sport collectif, coiffeurs à domicile...) sont listées en rouge. Les structures qui demeurent ouvertes (mairies, supermarchés, parcs et jardins) sont répertoriées en vert.