Confinement : une enquête ouverte après une fête réunissant plusieurs centaines de personnes à Draguignan

Une enquête a été ouverte après une fête qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes le week-end dernier (samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre) malgré la mise en place du confinement, dans une propriété privée de Draguignan (Var), rapporte France Bleu Provence mardi 2 novembre.

Une quarantaine de contraventions

Certains témoins estiment qu'il y avait environ 500 personnes dans ce domaine privé "Octopus", niché au cœur de la forêt, avec un somptueux panorama sur l'ensemble de la Provence et de la Méditerranée. L'enquête doit notamment permettre de déterminer qui est à l'origine de l'organisation de cette soirée.



Le domaine, qui possède une gigantesque piscine, est loué entre 3 200 et 4 400 euros pour le week-end, a indiqué une des personnes chargées de la commercialisation contactée par France Bleu Provence. Les fêtards ont payé un ticket d'entrée de 50 euros pour participer à la méga fête. Certains participants venaient de loin. Il y avait notamment deux rappeurs connus et quelques joueurs de foot. La police a dressé une quarantaine de contraventions.