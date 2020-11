Confinement : un médecin appelle à "davantage de pédagogie" avant d'infliger des amendes pour non-respect de l'isolement

Il faut "davantage de pédagogie" pour faire respecter le confinement, avance Bruno Grandbastien, médecin et président de la Société française d’hygiène hospitalière, jeudi 19 novembre sur franceinfo. "Les soignants, les médecins dans les hôpitaux, dans les établissements ont besoin que l'ensemble de la nation respecte les règles", poursuit le médecin hygieniste.

Des députés de la majorité proposent d’infliger une très forte amende aux personnes, testées positives au Covid-19 ou cas contact, qui ne respecteraient pas l'isolement. Bruno Grandbastien propose de "responsabiliser l'ensemble des acteurs", et de changer les messages de sensibilisation jugés parfois trop anxiogènes afin de "donner une image valorisante" du respect des mesures sanitaires. Pour le président de la Société française d’hygiène hospitalière, il faut insister sur le fait "qu'on se protège et que, surtout, on protège les autres autour de soi".

franceinfo : On évoque une amende de 10 000 euros en cas de non-respect de l'isolement quand on est malade du Covid-19. C'est une solution, selon vous pour lutter contre la propagation du virus ?

Bruno Grandbastien : Ça fait partie du panel des mesures qui sont proposées dans plusieurs pays. Mais on a clairement besoin aujourd'hui de davantage de pédagogie. Les soignants, les médecins dans les hôpitaux, dans les établissements ont besoin que l'ensemble de la nation respecte les règles. C'est peut-être un effort de pédagogie pour tout le monde. Pour nous, pour les médias aussi, peut-être pour convaincre tout le monde de respecter ces mesures. Les propositions qui sont sur la table sont aussi des propositions de gratification, quand on respecte ces mesures et pas seulement des mesures de sanction.

Je pense qu'il faut responsabiliser l'ensemble des acteurs. On a beaucoup critiqué une forme d'infantilisation des Français avec l'ensemble des mesures. Bruno Grandbastien, médecin hygiéniste à franceinfo

Dans les pays qui ont mis en place ce type d'amende, même en Europe [notamment la Suisse], elle existe dans les textes mais elle est de fait très peu pratiquée parce que beaucoup d'efforts de pédagogie sont faits.



On encourt même la prison à vie en Grèce, par exemple, si on rompt son isolement en étant malade et qu'on provoque des décès après contamination ?



Alors effectivement, ce sont des mesures un peu extrêmes qui existent dans les textes. On voit bien qu'il faut que le maximum de personnes adhèrent à ces mesures, on en a tous besoin, donc c'est vraiment un effort de pédagogie. Le monde de la santé hurle quand il voit le non-respect des mesures. On a vraiment besoin que tout le monde respecte les mesures barrières.



Ne faut-il pas changer tout simplement le message pour être mieux entendu ?



Il faut utiliser toutes les pistes possibles. Effectivement, modifier les messages pour donner une image un peu différente, valorisante, dans le respect des mesures de confinement et les mesures d'isolement lorsqu'on est soi-même malade, qu'on se protège et que, surtout, on protège les autres autour de soi, ça peut être une solution. Toutes les méthodes qui permettront de faire adhérer plus largement l'ensemble de la communauté sont bonnes à prendre et je pense qu'il y a une prise de conscience vraiment très, très générale. On a peut-être eu aussi des messages de quelques collègues scientifiques qui annonçaient qu'il n'y aurait pas de deuxième vague alors qu'on la voit quand même de façon plus que majeure.

Il y a peut-être aussi une clarté dans le débat, dans les discours, qui doivent un peu devenir plus simples et plus directs notamment pour les périodes de fêtes de fin d'année qui sont à plus hauts risques puisqu'on va se regrouper. On va se retrouver en famille si les règles de confinement qui seront proposées à cette période-là le permettent. Je pense qu'il faut que chacun garde bien en tête que le respect des gestes barrières, des mesures de base qui sont répétées, qui sont martelées depuis des semaines et des semaines, permettront d'éviter un rebond en début d'année 2021.