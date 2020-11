Confinement : un impact direct sur le mental des Français

Reprendre une vie normale, voilà l’objectif de millions de Français. Toujours confinés, ils ont de plus en plus de mal à supporter les mesures sanitaires. Lors du premier confinement en mars 2020, ils trouvaient des moyens de donner un sens à leur quotidien, en aidant les soignants ou en organisant des réunions à distance en vidéo. Le second confinement semble davantage peser sur leur moral.

Le risque de dépression

C’est donc une population en souffrance qui attend les annonces d’Emmanuel Macron mardi 24 novembre au soir. Les Français saturent déjà d’une situation où les restrictions sont pourtant moins importantes qu’auparavant. "Au bout de huit mois, on est dans un stress qui n’est plus un stress aigu, pour lequel l’être humain est préparé, mais dans un stress chronique qui puise dans nos ressources adaptatives, qui tire beaucoup sur notre mental. Et là, on n’est plus dans l’anxiété, on est dans la dépression", analyse la psychologue Marie-Estelle Dupont.