Confinement : quelles sont les règles pour les amoureux de la pêche ?

Depuis ce mardi 6 avril et après un week-end de tolérance, il est interdit de se déplacer à plus de dix kilomètres de son domicile. Rencontre en Auvergne avec des pêcheurs qui s’adaptent à ces nouvelles mesures.

Depuis le week-end du samedi 3 avril, nombreux sont les pêcheurs à avoir consulté les sites internet de leur fédération avant de s’aventurer près de l'eau. À Jenzat, dans l’Allier, deux cousins se sont finalement jetés à l’eau, à un peu plus de neuf kilomètres de leur domicile. "Je me suis dit : 'ce qu’on va faire, c’est qu’on va voir les lieux de pêche de notre secteur, et puis voir si on peut y aller'. Je pense que si on reste dans une limite de dix kilomètres, il n’y a vraiment pas de souci", explique William Clair, l’un d’eux.

Une pratique "autorisée dans une limite de dix kilomètres"

"La pêche, aujourd’hui c’est très simple, elle est autorisée sans aucune restriction dans une limite de dix kilomètres autour de son domicile. On peut donc la pratiquer de 6 heures du matin à 19 heures le soir", assure Gérard Guinot, président de la Fédération de pêche de l’Allier. Cette règle des dix kilomètres restera en vigueur au moins jusqu’au 3 mai prochain.