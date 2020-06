Confinement : quand les membres de la famille se rapprochent

La famille n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais chez les Bruet, depuis le confinement, l'entente est presque parfaite. Ils vivaient déjà sous le même toit, et pourtant il a fallu attendre le confinement pour qu'ils partagent autant de moments en famille. "Avant, chacun était dans sa pièce, avec le confinement, on s'est retrouvés beaucoup plus souvent à cinq", explique Christine Bruet, la mère de famille.

Se rapprocher de ses parents

"Avant, je sortais vraiment tous les week-end, je revenais le dimanche soir, maintenant, j'ai moins envie de sortir, j'ai plus envie de rester en famille et de voir mon petit frère", précise Lola, la fille ainée, âgée de 18 ans. Elle profite de son petit frère. Elle a même pu assister à ses premiers pas. Elle s'est aussi rapprochée de sa maman et de sa petite sœur, Lou.

Le JT

Les autres sujets du JT