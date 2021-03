Confinement partiel : les forces de l'ordre durcissent leurs contrôles dans les 19 départements concernés

Les policiers et gendarmes entendent bien se mobiliser au maximum pour le week-end des 27 et 28 mars. En effet, les forces de l’ordre intensifient leurs contrôles dans les 19 départements confinés. "90 000 policiers et gendarmes seront déployés ce week-end sur toute la France, 4 500 rien que pour la capitale. Des contrôles qui ont débuté, tout à l’heure, à 17 heures, sur les grands axes routiers, dans les gares mais aussi les centres-villes", rapporte la journaliste Nathalie Perez, en direct de la place Beauvau (Paris), vendredi 26 mars au soir.



Pas plus de six personnes regroupées dehors

En effet, les regroupements extérieurs de plus de six personnes sont également prohibés et font donc l’objet d’une vigilance accrue. Seules les manifestations déclarées sont autorisées. Ce week-end, plusieurs sont d’ailleurs prévues. Toutefois, comme le rappelle la journaliste, tous les participants devront porter un masque, avoir en leur possession une attestation et respecter "dans la mesure du possible les gestes barrières".