Confinement : loin des campus, l'inquiétude des étudiants en formation professionnelle

Malgré la mise en place de ce deuxième confinement, les écoles, colléges et lycées restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé. En revanche, les universités et grandes écoles ferment leurs portes. De retour chez eux, comme au printemps dernier, les étudiants poursuivent leurs études à distance. Pour certains, c'est moins de temps perdu dans les transports. Mais pour d'autres élèves, le manque de contact direct avec les professeurs pose problème. Ils craignent l'isolement et le décrochage.

Les examens et concours maintenus en présentiel

Les étudiants qui sont en enseignement professionnel déplorent l'absence de cours en présentiel car ils ne pourront pas mettre leurs connaissances en pratique. Le discours de Jean Castex devant l'Assemblée nationale pourrait toutefois en partie les rassurer. Le Premier ministre a déclaré que les travaux pratiques de certaines filières seraient maintenus dans les établissements dans des conditions spécifiques. Les examens et concours sont également maintenus en présentiel sous protocole sanitaire renforcé.