Confinement : les PME semblent peu convaincues par le télétravail

Dans une PME près de Nantes (Loire-Atlantique), le patron n'a qu'un couloir à traverser pour parler à ses salariés. Pour lui, la proximité est le point fort d'une petite entreprise. "Ils ont besoin de me croiser, d'échanger avec moi pour avoir mon avis d'un point de vue technique et organisationnel mais le télétravail rend plus difficile ce type d'échange", explique William Wafo. Pendant le premier confinement, il a mis en place deux jours de télétravail par semaine.

Le télétravail peu répandu dans les petites entreprises

Pas séduit par la mesure, il n'y a désormais plus qu'un seul jour de distanciel en moyenne malgré les recommandations officielles. "Le gouvernement doit nous proposer un cadre [...] mais ne doit en aucun cas venir se mettre à notre place pour gérer nos entreprises", estime l'entrepreneur. Certains de ses salariés préfèrent également les moments de partage au bureau. Le télétravail est loin d'être répandu dans les entreprises de moins de 50 salariés. En septembre, sept sur dix n'avaient aucun employé en télétravail.

