Confinement : les Français se tournent vers la Bretagne

Fuir la ville pour profiter du plein air, une initiative qui se généralise de plus en plus en France. De nombreux Français ont fait le choix d’aller vivre leur confinement en Bretagne. Un afflux de touristes qui n’est pas nouveau. "Ils sont arrivés depuis l’année dernière et tous les week-ends, on sait bien qu’ils arrivent", confie un Breton.

La crainte de voir la situation sanitaire s’aggraver

La Bretagne fait partie des régions où le Covid-19 touche le moins de personnes en France. Si le virus continue de circuler, le taux d’incidence est deux à trois fois moins important qu’en Île-de-France par exemple. Les habitants espèrent ne pas voir la situation sanitaire s’aggraver avec le non-respect de certains gestes barrières. "Il faut que tout le monde joue le jeu. (…) Trop de gens se baladent sans masque sur les plages", estime une passante interrogée.