Confinement : les Français ont davantage cuisiné chez eux

Depuis le premier confinement, les Français dépensent plus dans les petits appareils ménagers, comme les robots de cuisine, ou les machines à café. "On s’est lancés dans la pâtisserie, c’est l’occasion d’acheter des blenders et des batteurs", confirme une cliente d’un magasin spécialisé. Contraints de passer plus de temps chez eux, les Français cuisinent plus. Cet engouement a fait grimper les ventes du secteur de 11,2% en 2020. Les machines à pain sont les plus populaires ; leur vente a bondi de 82%.

Le succès des recettes sur les réseaux sociaux

Équipés, les Français sont aussi en recherche d’inspiration. Les vidéos de chefs qui proposent des recettes ont eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Un restaurateur parisien a gagné 100 000 abonnés en postant ses recettes sur Instagram pendant le confinement. "Quand on commence une recette, on réfléchit à deux choses : qu’on puisse pouvoir trouver les ingrédients un peu partout, et que les ustensiles utilisés soient accessibles", explique Juan Arbelaez. L’an dernier, près de 30% des consommateurs ont cuisiné plus à la maison, selon une étude.

