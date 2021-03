Confinement : les commerces dits non-essentiels devront fermer leurs portes

C. Colnet, A. Lépinay, J. Vlasseman

Pour les commerçants de Tourcoing (Nord), le confinement de quatre semaines, qui entrera en vigueur dès vendredi 19 mars à minuit, est un énième coup dur. Une boutique d'artisanat accueille ses tout derniers clients avant la fermeture de ses portes. Christine Debacker, gérante de l'Atelier Créacoeur, se dit très surprise par ce "confinement total". "Je me sens un petit peu anxieuse comme tout le monde, mais je comprends, par rapport au personnel soignant", confie-t-elle.

Les coiffeurs épargnés

Bernadette Danel, vendeuse de bijoux dans la boutique Claudy Fantaisies, vit quant à elle ce nouveau tour de vis comme une injustice. "À quoi ça sert, je suis une toute petite structure, j'accueille une personne à la fois. C'est dur, parce que c'est une saison qui démarre, et on a besoin de travailler", déplore-t-elle. Bernadette Danel misera donc sur les ventes en ligne, mais aussi sur l'aide des autres commerçants : ses commandes seront distribuées gratuitement en click and collect par son voisin, un vendeur de bonbons. Contrairement à ces commerces dits non-essentiels, les coiffeurs échappent à la fermeture.