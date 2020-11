Confinement : les commerçants se préparent à lever le rideau

Partout en France, les commerçants se préparent à accueillir à nouveau du public, dès samedi 28 novembre, selon les nouvelles modalités du confinement allégé. Thierry Taupier, propriétaire d’un magasin de vinyles à Amiens (Somme), est l’un d’entre eux. Après des semaines de fermeture, il s’apprête à rouvrir en appliquant scrupuleusement les conditions définies par le gouvernement, à savoir une capacité d’accueil d’un client pour huit mètres carrés. "Ça fait deux ou trois personnes dans le magasin, alors qu’en période de Noël, on peut facilement être entre 20 et 30", explique-t-il.

Ouvrir plus tard et sept jours sur sept

Maryse Helle, une maroquinière de la ville devra, elle aussi, respecter cette jauge réduite. Pour compenser les pertes, sa boutique restera ouverte jusqu’à 21 heures et le dimanche. "Je pense qu’on peut jouer avec une amplitude horaire plus large, et on va faire du sept jours sur sept pendant un mois", anticipe-t-elle. Claudine Banas, elle, veut vendre sa boutique de prêt-à-porter, alors elle déstocke en faisant des ventes privées. Ses clientes devront appeler avant de venir pour réserver un créneau de passage. Dans tout l’Hexagone, les commerçants s’attendent à une forte baisse de la fréquentation.

