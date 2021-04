Confinement : les assistantes maternelles pourront-elles continuer à travailler ?

C’est une problématique qui inquiète de nombreuses familles en France. Avec la généralisation des mesures de confinement en France, les assistantes maternelles pourraient ne plus pouvoir accueillir des enfants et donc travailler. "Si on doit s’arrêter, on s’arrêtera aussi. Après la question, c’est l’indemnisation", souligne Amalia Herzog, assistante maternelle. Au total, cela concerne 230 000 personnes qui s’occupent de 2,5 millions d’enfants.

Des familles inquiètes

La possible mise à l’arrêt des assistantes maternelles pourrait représenter un véritable coup dur pour certaines familles qui ne peuvent pas forcément garder leurs enfants tout en travaillant à domicile. "C’est une petite forme d’angoisse et puis d’abandon aussi", confie Gabriel Silberstein, père de famille. Cela sera le Premier ministre Jean Castex qui va trancher sur la situation, sa décision devrait être prise vendredi 2 avril.