Confinement : le futur inquiétant des commerçants

La crise sanitaire qui frappe la France a engendré un confinement qui cause désormais de graves conséquences au niveau économique pour des commerçants dans tout l’Hexagone. Délégué général du Syndicat des indépendants et des TPE, Jean-Guilhem Darré évoque une situation "dramatique". "Nous avons réalisé une enquête récemment sur le sujet et ils sont 63% à indiquer que leur situation de trésorerie est entre difficile et catastrophique."

Des licenciements à venir

S’ils ne constatent pas de changement durant les prochaines semaines, les différents patrons pourraient se retrouver forcés de prendre des décisions très difficiles. "Un tiers des chefs d’entreprise qui aujourd’hui (samedi 14 novembre) sont en difficulté estiment qu’ils cesseront leur activité sur deux mois. Pour les autres, ce seront des licenciements, il n’y a pas le choix", prévient Jean-Guilhem Darré.

Le JT

Les autres sujets du JT