Confinement : la préfecture de police de Paris interdit un rassemblement devant l'église Saint-Sulpice, prévu dimanche

Le préfet de police a interdit un rassemblement devant l'église Saint-Sulpice à Paris, prévu dimanche 15 novembre, pour réclamer la reprise des messes, suspendues durant le confinement, a appris franceinfo, samedi 14 novembre. Cette décision fait suite à un autre rassemblement sous forme "statique", qui s'est tenu vendredi devant cette même église, et lors duquel les forces de l'ordre ont constaté que les mesures sanitaires "n'étaient pas correctement suivies", avance la préfecture de police dans un communiqué.

Par ailleurs, des prières de rue ont été constatées et relayées sur les réseaux sociaux, alors que la préfecture de police avait "explicitement indiqué à l'organisateur que son rassemblement ne pouvait donner lieu à des prières de rue", avance la préfecture de police, qui estime que cela transforme le rassemblement en "événement cultuel interdit sur la voie publique".

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a de son côté prévenu, vendredi, qu'il n'hésiterait pas à "envoyer les policiers et gendarmes verbaliser", en cas "d'acte répété", les catholiques qui manifesteraient samedi et dimanche pour la réouverture des messes. Outre Paris, des rassemblement sont notamment prévus à Nantes (Loire-Atlantique) et Bordeaux (Gironde).