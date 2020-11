Confinement : Jean Castex apporte des précisions à l'assouplissement des restrictions

Le Premier ministre Jean Castex et plusieurs membres de son gouvernement ont donné davantage de détails sur les mesures d'assouplissement des restrictions, jeudi 26 novembre. "La réouverture des commerces, prévue ce samedi, est soumise à certaines conditions. La jauge est portée à 8 mètres carré par client. Elle s'applique à la surface de vente totale. Le mobilier, les rayonnages, les étals n'entrent plus dans le calcul", a expliqué Alain Griset, ministre délégué chargé des PME. Soumis comme les commerces au couvre-feu, cinémas et théâtres auront toutefois une dérogation.

2021, année de la gastronomie

Les auto-écoles et les agences immobilières pourront également reprendre une activité presque normale. En revanche, pour les restaurants et les bars, l'horizon ne se dégagera qu'en 2021. Jean Castex souhaite que l'année prochaine soit celle de la gastronomie pour relancer le secteur. Pour les lieux de culte, la situation reste campée sur les annonces d'Emmanuel Macron. "Ces lieux accueilleront d'abord 30 personnes dans le respect des règles sanitaires. Puis cette jauge évoluera progressivement en fonction de la situation sanitaire et de l'échéance du 15 décembre", a indiqué Jean Castex.

