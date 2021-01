Confinement : “Il n’y a pas de décision de prise”, assure Gabriel Attal

Confinement. Ce mot fait la Une de la presse et il est dans toutes les têtes, dimanche 24 janvier. À ce sujet, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et invité de Dimanche en politique est formel : “Il n’y a pas de décision de prise, les prochains jours seront décisifs. On a une circulation du virus en France qui est importante. Elle est moins importante que chez certains de nos voisins, mais elle progresse, sans qu’il y ait eu de hausse exponentielle à ce stade”. Aujourd’hui, le nombre de cas quotidiens avoisine les 20 000. Il était de quelque 10 000 lorsque le déconfinement a été amorcé au début du mois de décembre. Si “par principe tous les scénarios sont sur la table (...) À chaque fois, on tient compte de ce qu’on a appris”, rien n’est figé pour le moment.



Attendre les effets du couvre-feu

Mais qu’entend le gouvernement par une question de jours ? “On a mis en place, au niveau national, un couvre-feu à 18 heures il y a un peu plus d’une semaine. Il avait déjà été mis en place dans certains départements au début du mois de janvier et on a commencé, il y a une semaine, à voir ces effets dans ces départements”, rappelle Gabriel Attal. La question est désormais de savoir si, au niveau national, le couvre-feu aura des effets suffisants pour freiner l’épidémie et éviter un reconfinement.