Confinement : Gérald Darmanin aperçu en train de faire un footing à Roubaix, à plus d'un kilomètre de chez lui

Gérald Darmanin est-il au-dessus des lois qu'il est lui-même censé faire respecter ? C'est certainement la question que se sont posée plusieurs promeneurs du canal de Roubaix, dimanche 1er novembre. Le ministre de l'Intérieur y a été aperçu avec ses gardes du corps en train de faire son jogging matinal. Problème : ce lieu se trouve à plus d'un kilomètre de son domicile connu, comme le rapporte la Voix du Nord.

Contacté par le quotidien local, le ministère de l'Intérieur a tenté de calmer le jeu. Pour l'entourage de Gérald Darmanin, cette sortie a duré "32 minutes en tout", très précisément. Autant dire qu'il n'est pas sorti plus d'une heure, comme l'oblige la nouvelle attestation de sortie.

Des raisons de sécurité invoquées

Qu'en est-il alors de la règle du kilomètre maximum au-delà de son domicile ? La réponse du ministère, toujours à La Voix du Nord, est plus complexe. "Le choix du parcours relève de contraintes de sécurité que nous imposons, indique le service de protection du ministre. Nous avons reconnu plusieurs itinéraires. Nous avons choisi cette zone parce qu’elle évite de courir en ville et qu’elle est la plus proche. C’est un endroit reculé, fermé à la circulation qui évite une agression d’opportunité avec un véhicule ou ce qu’on appelle un «Hit and Run»".

Invité de la matinale de BFM-TV lundi 2 novembre, soit le lendemain de son jogging à Roubaix, Gérald Darmanin lui-même fat état des chiffres sur le respect du confinement. Il avait déclaré que sur les "100 000 contrôles" effectués par les forces de l'ordre depuis le début du confinement, près de "5 000 verbalisations" avaient été adressées.