Confinement dans les Alpes-Maritimes : les fleuristes souhaitent ouvrir dimanche pour la fête des grands-mères

Dans les Alpes-Maritimes, certains commerces comme les fleuristes, sont obligés de rester fermés le week-end. Seul le "click and collect" est autorisé. Mais ce dimanche 7 mars, c’est la fête des grands-mères et les professionnels souhaitent ouvrir leurs boutiques. "C’est assez compliqué de recevoir le client et de lui dire ‘je vous laisse devant la porte’", explique Christelle Massardier, fleuriste à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes). Les semaines à venir sont importantes pour les fleuristes.

Reprendre l’activité

La chambre des métiers et de l’artisanat demande une reprise de l’activité. "Je suis grand-père depuis la semaine dernière, donc je vais regarder comment on peut trouver une solution pour cette fête des grands-mères", a déclaré Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes. Les fleuristes ont perdu, en France, en moyenne, 55% de leur chiffre d’affaires depuis un an.

Le JT

Les autres sujets du JT