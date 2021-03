Confinement : comment les Franciliens accueillent-ils les nouvelles mesures de restriction ?

J. Vitaline, G. Baslé, J. Nény, M. Felix, Z. Berkous, C. Baume, France 3 Île-de-France, P. Limpens

Un nouveau confinement entrera en vigueur vendredi 19 mars au soir dans les départements situés en Île-de-France. La région sera soumise à de nouvelles mesures. Les sorties seront autorisées avec une attestation, et dans un rayon limité à dix kilomètres autour du domicile. Certains habitants rencontrés par France 2 assurent qu'ils respecteront les consignes, tout en prenant leur mal en patience. "Il n'y a pas de soucis, 19 heures, le couvre-feu... Ce qui est embêtant, ce sont les déplacements, pour ceux qui ont prévu un week-end en dehors de Paris", confie un jeune homme. "Mes amis vivent à Paris, j'attendrais pour voir ceux qui sont ailleurs", glisse une jeune femme au micro de France Télévisions.

Éviter les attroupements

Cette formule allégée du confinement est globalement acceptée par les habitants. La maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo, salue le maintien de l'ouverture des parcs et des jardins publics. Aucun renforcement des contrôles n'a pour l'instant été annoncé dans ces lieux de rencontre. "C'est à nous, de façon intelligente, et avec le préfet de police et la police nationale, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attroupements ou de non-respect des gestes barrières", a déclaré Anne Hidalgo.