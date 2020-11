Confinement : 3 étapes à atteindre pour l’assouplissement

Retrouver la vie d’avant, marcher librement dans les rues, aller dans les boutiques pour faire ses cadeaux, et dans un mois, fêter Noël. Le scénario du déconfinement en France se précise et s’annonce en trois temps. La première étape est à partir du 28 novembre. Les magasins de jouets, les fleuristes et les librairies devraient rouvrir avec un protocole renforcé. Une jauge non plus de 4 mètres carrés, mais de 8 mètres carrés par personne dans les commerces. "Les coiffeurs sont à ce stade, également concernés par le protocole sanitaire", expliqua Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie.

Trois étapes jusqu’à janvier 2021

Les vacances de Noël marquent la deuxième étape. Les Français devraient pouvoir se déplacer et selon un conseiller ministériel, "si la situation s’améliore, il n’y aura pas de besoin d’attestation pour circuler à Noël". La troisième étape sera atteinte en janvier 2021, avec un étau qui se libérera sur les lieux sensibles. Il s’agit de ceux où le port du masque est impossible, comme les restaurants, les bars, ou encore les salles de sport.

Le JT

Les autres sujets du JT