Conférence de presse d'Olivier Véran : pas de nouvelles restrictions pour les 16 départements classés ''rouge''

Jeudi 25 mars au soir, Olivier Véran a pris la parole lors d’une conférence de presse. Il a notamment annoncé de nouvelles mesures concernant l’Aube, la Nièvre et le Rhône. Toutefois, aucune nouvelle restriction n’a été décidée pour les 16 départements déjà soumis à de fortes contraintes depuis la semaine dernière. "Olivier Véran a clairement dit qu’il faut au moins une dizaine de jours pour mesurer les premiers effets d’une mesure. C’est donc en théorie en milieu de semaine prochaine que l’on commencera à voir si la stratégie est la bonne ou pas", estime le journaliste Jean-Baptiste Marteau, en direct du ministère de la Santé, jeudi soir.

De nouveaux ajustements ?

Par ailleurs, au sein du ministère de la Santé, on évoque déjà d’éventuels ajustement dès le début de la semaine prochaine. La raison est simple, comme le précise le journaliste : si l’on souhaite par exemple avancer les vacances scolaires de deux semaines en Île-de-France, on ne peut pas l’annoncer au dernier moment aux parents, d’autant plus que lesdites nouvelles vacances démarreraient le 2 avril, dans pareille configuration.