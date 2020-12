Commerces : les magasins s'organisent pour gérer la foule

Les mesures sanitaires sont affichées à chaque entrée de magasin. Avec l'épidémie de coronavirus, les achats de Noël ne ressemblent pas aux autres années. Dans la librairie parisienne Chantelivre, il y avait du monde dimanche 13 décembre : il ne peut y avoir que 50 familles en même temps. La directrice gère les flux humains. "Si à un moment, on sent que les gens vont être forcément proches, on arrête, on coupe l'entrée, on attend que des gens sortent et on réouvre les portes", explique Alexandra Flascu, directrice de la libraire.

Des capteurs devant les magasins

Au centre commercial de Lyon Part-Dieu (Rhône), la technique est stricte : des capteurs sont installés à chaque entrée. Devant certaines enseignes, des agents de sécurité comptent les clients. Mais selon des syndicats, les clients sont encore trop collés dans ce centre commercial. En revanche, la distance est respectée dans les files d'attente à l'extérieur des magasins à Lille (Nord).