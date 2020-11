Commerces : ce qui est interdit à la vente et ce qui ne l'est pas

Sur le plateau du 19/20, David Boéri explique que les maisons de la presse ne peuvent pas vendre de livres. "Vendre des journaux et des fournitures de papeterie est autorisé, mais des livres non. Ces relais doivent donc eux aussi fermer leurs rayons. Seule exception, les ventes à distance peuvent être retirées en magasin comme la plupart des produits", indique-t-il. Concernant les autoécoles, "l'examen est un service public maintenu. Les cours de conduite en autoécole, eux, sont suspendus. 150 000 examens étaient prévus en novembre. Or, de très nombreuses formations sont incomplètes", poursuit le journaliste.

La vente en ligne reste autorisée mais peu recommandée

La profession réclame d'ailleurs que les candidats déjà inscrits puissent terminer leurs heures de conduite. Les ventes en ligne demeurent quant à elles autorisées. Mais "les échanges en main propre ne respectent pas les règles sanitaires. Les plateformes ont donc clairement recommandé à leurs utilisateurs de reporter toutes les transactions qui ne peuvent pas être expédiées. On pense aux plus gros objets, notamment les meubles", conclut David Boéri.