Belgique : le pays se reconfine pour six semaines

À quelques heures du reconfinement, les visages sont graves sur le marché de Tournai (Belgique), dimanche 1er novembre. Tout le monde a en tête les mesures annoncées par le Premier ministre belge, surtout les commerçants, qui, à partir du lundi 2 novembre, cesseront leur activité pendant six semaines. "On va avoir beaucoup de faillites ; et on va se retrouver comment après ?", interroge une cliente.

Un pays divisé sur les mesures à prendre

La Belgique est aujourd'hui le pays d'Europe où le coronavirus circule le plus. Pour soulager le personnel soignant, le gouvernement a pris des mesures fortes : télétravail obligatoire, interdiction d'inviter plus d'une personne chez soi, fermeture des commerces non-essentiels. Les dernières semaines d'octobre, le pays s'est divisé sur les mesures à prendre, entre provinces wallonnes, flamandes, et l'État fédéral, qui, finalement, a repris la main dans cette crise inédite.

Le JT

Les autres sujets du JT