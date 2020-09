Assurance automobile : doit-on craindre une hausse des tarifs ?

Mauvaise surprise pour les automobilistes. Le prix de leur assurance devrait augmenter en 2021 de 1,5 à 2%, selon une étude publiée à la mi-septembre. D'après eux, les assureurs pourraient faire face à des dépenses plus élevées pour les réparations, notamment avec le prix des pièces détachées. Un constat que partage un chef d'atelier rencontré par France 3. "On a des produits comme les batteries, comme les pneus, qui augmentent de 5 à 10% récemment. Je ne sais pas si c'est à cause du Covid ou des productions qui évoluent ou pas", explique Johan Pedro, garagiste chez Renault à Vanves (Hauts-de-Seine).

Une gestion à long terme

Le coût des mesures sanitaires au sein des garages pourrait aussi faire augmenter la facture. Pourtant, pendant le confinement, les Français ont moins roulé et les accidents ont été moins nombreux : deux milliards d'euros d'économies pour les assureurs. Mais selon Cyrille Chartier-Kastler, un expert rencontré par France 3, c'est une gestion à long terme. Toutefois, dans ce contexte de crise, deux grands groupes ont choisi de geler leurs tarifs d'assurance automobile l'année prochaine.

