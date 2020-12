Face aux restrictions sanitaires pour freiner la propagation du coronavirus, pour certains Français, il est parfois plus facile de renoncer aux fêtes de fin d'année.

Jean Castex l'a annoncé le 10 décembre, les règles de ce Noël seront strictes en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Vous pourrez vous rendre dans votre famille, sans attestation ni limite de kilomètres, mais la règle fixée depuis plusieurs semaines reste de mise : pas plus de six adultes à table. Le couvre-feu, en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin à compter du mardi 15 décembre, sera exceptionnellement levé pour la soirée du 24 décembre, une mesure motivée par le fait que "Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions", selon le Premier ministre. L'objectif reste toutefois "de limiter les déplacements".

