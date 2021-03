"Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions – évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires – en temps de paix", déclarait le président de la République, Emmanuel Macron, le 16 mars 2020. Au lendemain de cette annonce, la France se figeait. Les restaurants avaient fermé leurs portes le samedi précédent, les enfants avaient eu le dernier jour d'école la veille. Et, le jour J, les Français se sont enfermés chez eux pour "quinze jour au moins". Depuis, l'épidémie de Covid-19 a fait plus de 90 000 morts en France, le pays a connu un second confinement en novembre, un couvre-feu a été instauré à 20 heures, puis avancé à 18 heures, et l'attestation de déplacement est toujours en vigueur, en dehors des horaires de sortie autorisés.

