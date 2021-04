En raison de la fermeture des écoles, les familles doivent jongler entre leurs tâches professionnelles et l'enseignement à la maison. Une situation particulièrement difficile pour les parents qui élèvent seuls leurs enfants.

Un air de déjà-vu. Comme au printemps 2020, les familles doivent de nouveau jongler entre leur travail et l'école à la maison, qui a débuté mardi 6 avril, dans le cadre du nouveau confinement national. Une situation particulièrement difficile pour les parents qui élèvent seuls un ou plusieurs enfants. En France, plus d'une famille sur cinq est monoparentale, selon les données de l'Insee. Plus précaires, ces foyers se composent dans l'écrasante majorité de mères seules avec enfant(s).

