Annonces d’Emmanuel Macron : 200 000 commerçants vont pouvoir rouvrir

C’est une bonne nouvelle pour les commerces, qui était très attendue, après un mois de fermeture : leur réouverture, samedi 28 novembre. "On est soulagé", exprime Jessica Aulard, coiffeuse à Dijon (Côte-d’Or). Qui s’inquiète tout de même "sous quelles conditions encore ? On désinfecte déjà énormément nos locaux, on n'accueille pas autant de clientes que ce que l’on voudrait." Le nouveau protocole sanitaire n’a pas encore été dévoilé.

Ouvrir jusqu’à 21 heures

A Soisson, dans l'Aine, Raphaël Oved, commerçant, doit rattraper un chiffre d’affaires déjà en baisse de 50% dans sa boutique. "J’ai entendu parler de 8 mètres carrés par personne, ça va me faire 6, 7 personnes dans la boutique au lieu de 50, 60." Autre élément positif, les commerces pourraient ouvrir tous les dimanches jusqu’à Noël. Ils ont déjà la possibilité de rester ouverts jusqu’à 21 heures.