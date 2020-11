Annonces d'Emmanuel Macron : quels changements attendent les Français ?

Trois dates clés à retenir, comme autant d’étapes. Une première d'abord, samedi 28 novembre, avec ka réouverture des commerces. La seconde, le 15 décembre, offrira une liberté de déplacements mais avec un couvre-feu à 21 heures. Puis, le 20 janvier, la réouverture des restaurants et des bars avec un couvre feu à 22 heures.

Dès samedi 28 novembre, il sera de nouveau possible de se rendre dans les commerces non-essentiels. Un nouveau motif de déplacement concernera également les activités cultuelles. Pour l’activité sportive comme la marche et la course à pied, finie la limite de 1 kilomètre : il sera possible de se promener jusqu'à 3 heures et dans un rayon de 20 kilomètres.

Les fêtes en petit comité

Puis, dès le 15 décembre, si tout se passe comme prévu, il n'y aura plus de limites de déplacement ni d’attestation, il sera possible de partir pour les vacances de Noël sans restriction géographie. Mais un couvre-feu sera imposé de 21 heures à 7 heures du matin, suspendu exceptionnellement pour le 24 et le 31 décembre afin réveillonner en petit comité et dans le respect des gestes sanitaires. Enfin, le 20 janvier, si le gouvernement estime que; les bars et les restaurants pourront lever le rideau, mais le couvre feu restera en vigueur. Les restrictions sont donc loin d’être terminées.







