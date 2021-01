Année 2021 : les cartes de vœux ont toujours la cote

M. Queïnnec, L. Pekez, C. Hilary, P. Crapoulet, E. Rassat, M. Peret

Les cartes de vœux sont bien loin d’être tombées en désuétude. Elles continuent à s’afficher partout, dans les vitrines des papeteries, en ce mois de janvier 2021. "Les réseaux sociaux, c’est sympa. Ça permet d’envoyer beaucoup de choses à beaucoup de monde. Avec les cartes, ce que j’apprécie, c’est qu’on prend le temps de se poser, de penser vraiment à la personne. La personne qui la reçoit sait qu’on y a passé du temps", juge une cliente.

Des enfants appliqués

Un jeune homme ajoute que le plaisir d’écrire perdure, grâce à ces cartes. "C’est sympa d’ouvrir une enveloppe, c’est comme si on recevait un nouveau cadeau finalement", estime-t-il. Une jolie carte peut par exemple faire plaisir aux plus âgés. Les enfants de Lucile Fortin aiment en rédiger pour leurs grands-parents. "On a eu envie de trouver des petites occupations puisqu’on a été coincés chez nous", explique la mère de famille.

