À Marseille, des contrôles de police sur des plages prises d’assaut malgré le confinement

Si les autorités avaient annoncé qu’il y aurait une certaine tolérance pour ce premier week-end de reconfinement, cela concernait surtout les retours de vacances et les déplacements vers les cimetières. Profiter des plaisirs de la plage n’en faisait pas partie. C’est ce qu’ont appris à leurs dépens plusieurs dizaines d’habitants de Marseille contrôlés sur le sable par une cohorte de policiers en tenue et armés. 130 fonctionnaires déployés pour des opérations coups de poing des Catalans jusqu’au Prado.

Rappel des règles

Sur le sable de la plage des Catalans dans le 7e arrondissement, les forces de l’ordre ont surpris tout le monde en débarquant en nombre sur la plage et en ayant pris soin de boucler tous les accès. Impossible d’y échapper. Farniente, jeux de plages en famille, ou baignade pour les plus courageux, tout le monde profite du soleil et de la chaleur comme un week-end normal. Et même si beaucoup pensaient être dans leur bon droit en respectant la limite d’un kilomètre et la durée d’une heure maximum, la police est venue leur rappeler les règles du confinement.

Si les plages restent ouvertes, vous pouvez y marcher ou courir, si vous habitez dans un rayon d’un kilomètre, mais aucun cas rester statique et tout regroupement reste interdit. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros. Sur la plage des Catalans samedi après-midi, une quinzaine de personnes, un peu trop loin de chez elles, ou dépourvues d'attestation, ont été verbalisées pour non-respect de ces règles.