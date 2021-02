À Périgueux, le succès d'un distributeur de viande à emporter 24h/24

Franceinfo

Les distributeurs automatiques ne se contentent plus de servir du café, du pain ou des pizzas. Ils investissent désormais les produits frais, au point parfois de s'apparenter à de nouvelles formes de commerce de proximité. C'est le cas à Périgueux avec le joli succès de l'initiative de ce boucher en Dordogne. Depuis le lancement il y a une semaine de son distributeur de viande, qui permet d'acheter un rôti à toute heure de jour comme de nuit, il a déjà enregistré une soixantaine de retraits.

Le principe de cette étonnante machine est simple : dans chaque casier est placé un article du boucher, et il n'y a qu'à choisir son numéro et régler par carte bancaire. "On essaye d'avoir à l'intérieur une palette de ce qu'on a. Il y a des cordons bleus, des saucissons...", confie Christian Steinmetz, le boucher à l'origine de cette innovation.

Les habitants de la ville apprécient ce service en plein couvre-feu, qui restreint les possibilités d'aller faire des courses en soirée après le travail. C'est aussi un moyen de rassurer les personnes fragiles qui ont peur de contracter le virus en se rendant dans un commerce.