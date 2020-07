Coronavirus : ces régions qui se reconfinent

"Vous vous en souvenez : en mars, des pays entiers se sont reconfinés. Aujourd'hui, on reconfine mais par petites touches", explique Valérie Heurtel. En Inde, Bangalore se reboucle, de même que l'état du Bihar, avec ses 125 millions d'habitants. "Plus de transports, des magasins fermés, la quarantaine va durer 15 jours", précise la journaliste. Au Maroc aussi, Tanger se reconfine. On peut également citer Manille (Philippines), Bogotá (Colombie), ou encore Lisbonne (Portugal).

Des contaminations en hausse au niveau mondial

Le premier confinement n'a vraisemblablement pas suffi. "En Californie, le premier état américain à se confiner en mars, les contaminations sont reparties à la hausse. Résultat : elle referme les bars, les restaurants, les centres commerciaux, ou encore les salons de coiffure", indique Valérie Heurtel. Certains estiment que le premier confinement n'a pas été assez strict, ou qu'il a été levé très tôt. "On a l'impression que l'épidémie s'est calmé, en vérité c'est faux. C'est même l'inverse qu'il se passe : dimanche 12 juillet a été la pire journée depuis le début de la pandémie avec 230 000 nouvelles contaminations en 24 heures", conclut la journaliste sur le plateau du 20 Heures.