Confinement : vers des mesures plus strictes ?

Le corps médical réclame des mesures plus strictes au gouvernement. "Ce matin, deux syndicats de médecins ont plaidé devant le Conseil d’Etat pour contraindre le gouvernement à durcir ces mesures. Alors pour le Conseil d’Etat, la décision vient tout juste de tomber : ils rejettent cette demande. Mais en tout cas, la pression s’accentue sur l’exécutif", explique le journaliste Julien Gasparutto.

"Le chef de l’Etat et Olivier Véran rencontreront le conseil scientifique"

Officiellement, avant de prendre une décision, le chef de l’Etat attend l’avis du Conseil scientifique. "Il doit se prononcer demain sur la durée de ce confinement et d’un éventuel durcissement. En coulisse, on reconnaît qu’une prolongation du confinement semble désormais actée. Mardi, le chef de l’Etat et Olivier Véran rencontreront le conseil scientifique pour évoquer cette fois la problématique des dépistages, des traitements et des masques", poursuit le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT