Confinement : vers de nouvelles sanctions à Paris ?

La mairie et la préfecture de Paris ont durci le ton. "La ville de Paris et la préfecture de police sont parvenues à un constat simple : il y a trop de promeneurs et de sportifs comme ici sur les quais de Seine, aux Invalides, au Bois de Boulogne et à Vincennes. C’est pourquoi les agents de la ville de Paris sont intervenus cet après-midi, en voiture, pour intimer l’ordre aux Parisiens de rentrer chez eux et de respecter les consignes de confinement", explique le journaliste en direct des quais de Seine à Paris.



« Le préfet de police menace de prendre des sanctions plus radicales »

Le ministère des Sports demande aux joggeurs de ne pas s’éloigner de plus de 2 km de leur domicile. "Si ces rappels à l’ordre ne sont pas suffisants, le préfet de police menace de prendre des sanctions plus radicales, sans dire lesquelles pour le moment", conclut le journaliste.