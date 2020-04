Confinement : un jeune restaurateur tente de limiter la casse

Comme partout en France, le restaurant Chez Ferdinand, à Clisson (Loire-Atlantique), est fermé, vendredi 17 avril. Pourtant, en cuisine, Ferdinand Albert s’active. Le restaurateur a inauguré son établissement le 13 mars, mais il doit baisser le rideau deux jours plus tard à cause du confinement, et ce, sans aucune aide financière, car son entreprise est trop jeune. Alors, pour éviter de mettre la clé sous la porte, il a imaginé un système de vente à emporter.

Limiter les pertes

Depuis, le téléphone n’arrête pas de sonner. Des dizaines de commandes chaque jour et des clients fidèles venus apporter leur soutien au restaurateur. Une activité qui permet à Ferdinand Albert de limiter ses pertes et qui lui permet d’envisager de sauver son entreprise. Prochain objectif : ressortir tables et couverts et reprendre le plus tôt possible une activité normale.

