Confinement : relations à distance et essor des applications de rencontre

Marine et Raphaël vivent une romance depuis trois ans, mais le coronavirus a bousculé leur histoire. Ils devaient emménager ensemble dans un 30 m² à Paris, trop petit pour y vivre le confinement. Ils ont finalement décidé de se confiner à 65 km l’un de l’autre, chez leurs parents respectifs. Ils ont dû s’adapter, mais l’absence commence à peser.

Le nombre de profils explose sur les applications

L’amour au temps du coronavirus se réinvente aussi pour les célibataires. Plus de bar ni de soirée pour séduire. Restent alors les applications de rencontre. Depuis le début du confinement, le nombre d’utilisateurs explose. L’application française Once, qui permet aux internautes de se rencontrer par caméras interposées, compte 40% d'utilisateurs en plus. Juliette Ducrot, photographe, a sauté le pas. Deux semaines après le début du confinement, elle s’est inscrite pour la première fois sur une application de rencontre. Elle rencontrera son coup de cœur après le confinement.