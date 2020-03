Confinement : rappel à l’ordre devant les supermarchés

Sensibiliser était le mot d’ordre samedi 21 mars à Neufchâteau dans les Vosges. En pleine crise sanitaire, et alors que le confinement est la règle, devant un supermarché l’heure est encore et toujours à la pédagogie. "On a assisté dernièrement à quelques dérives, où les gens viennent quotidiennement faire des courses, et plusieurs fois par jour pour acheter des petites denrées. Donc là on fait le rappel à la population qu’on est ici pour lutter contre le coronavirus", explique la cheffe d’escadron de la gendarmerie Andrée Cagnon.

La gendarmerie hausse le ton

Un peu plus loin, devant un autre magasin, le même dispositif est installé. Ici, la gendarmerie hausse le ton devant la multiplication des achats jugés non indispensables. Une des recommandations est de faire ses courses seul pour une semaine ou 10 jours au moins et n’acheter que de l’alimentation de première nécessité et des produits d’hygiène.

