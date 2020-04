Confinement : peut-on réserver ses vacances pour les prochains mois ?

Difficile de dire combien de temps encore va durer le confinement mis en place le 17 mars pour lutter contre l'avancée du coronavirus Covid-19, et qui en est à son 26e jour samedi 11 avril. Pourtant, il est possible de réserver des vacances pour cet été, voire les mois de juin et mai. Reste que si ces vacances venaient à se passer finalement en confinement, le gouvernement a mis en place un assouplissement des conditions d'annulation.

Un avoir valable 18 mois puis un remboursement

"Pour les séjours qui se déroulent entre le 1er mars et le 15 septembre, en France et à l'étranger, en cas d'annulation l'agence de voyages ou le tour-opérateur doit vous proposer a minima un avoir sur le séjour valable 18 mois. Si au bout de 18 mois, l'avoir n'est pas utilisé, il y aura remboursement", explique sur le plateau du 19/20 la journaliste Christelle Méral.

